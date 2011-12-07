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В Казани на улице Окольной открылся спортзал для детей с особенностями здоровья

Ребята с ОВЗ смогут бесплатно заниматься на специальных тренажерах, способствующих распределению нагрузки на суставы и разработке основных групп мышц

Это стало возможным, благодаря Исполкому Казани и МБУ Молодежной политики города «Объединение молодежных (подростковых) клубов по месту жительства «Подросток». Уже на этапе ремонта клуба, в котором сейчас заработал зал, были учтены все необходимые аспекты. Вход в клуб и в зал полностью отвечают требованиям программы «Доступная среда». Поэтому родители смогут спокойно привозить детей на инвалидных колясках или другом оборудовании. Дети не только смогут посещать занятия, а в перспективе — будут еще и получать поддержку специального фитнес-инструктора.

Сам зал располагается на первом этаже подросткового клуба «Талантика» в Московсом районе.

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