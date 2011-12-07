В Казани пройдет Всероссийский форум тюркской молодежи

В Казани 16 сентября пройдет Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков», сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.

В рамках форума 150 специалистов из 18 российских регионов обсудят проекты этнических сообществ тюркских народов страны. Лучшие проекты форума поддержит Федеральное агентство по делам национальностей.

«Будут проведены образовательные лектории, мастер-классы и тренинги по различным направлениям от ведущих российских экспертов и представителей органов государственной власти», — отмечается в сообщении ведомства.

Также в ходе мероприятия запланированы встречи с известными людьми, творческие мастерские, Сабантуй и мастер-класс по татарской национальной кухне.