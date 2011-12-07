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В Нижнекамске объявили о начале отопительного сезона

Первые в списке на подачу тепла – учреждения социальной сферы.

В нижнекамских учреждениях социальной сферы началась подача тепла. Об этом сообщает пресс-служба города.

Известно, что процесс подачи тепла в детских садах, школах, больницах, колледжах и вузах займет четыре дня с 15 по 18 сентября. А в квартирах – не позднее 1 октября.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин отметил, что по нормативу тепло подают, если в течение пяти дней сохраняется среднесуточная температура +8 градусов. Но в последние годы подача тепла начинается раньше нормативных сроков. Это связано с межсезонным дискомфортом, негативно влияющим на физическое самочувствие горожан. 

КВ
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