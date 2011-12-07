Метеоролог Юрий Переведенцев: температура в Казани опустится еще ниже

Аномальные холода в Казани будут продолжаться еще 10 дней. Из-за воздушных потоков с Северной Атлантики будут держаться необычные для начала осени низкие температуры. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Норма сегодняшнего дня — 12 градусов, однако к концу сентября она понизится до 10 градусов, сказал профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«В ближайшую неделю в Казани днем температура будет низкой, а ночью — еще ниже. Самые холодные ночи ожидаются на выходные: с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Можно ожидать заморозков. Температура будет ниже климатической нормы. В норме среднесуточная температура на данный момент составляет 12 градусов, к 24 сентября она понизится до 10 градусов. Сейчас среднесуточная температура в городе на четыре градуса ниже нормы, так будет в течении 10 дней», — рассказал эксперт.

Циклоны, которые приходят в наш регион, постоянно меняются. И под их влиянием меняется погода: два дня были теплые, а потом снова холода и ветер. Переведенцев обозначил, что сейчас к нам идут циклоны с Северной Атлантики. Однако, когда мы попадаем на тыловую часть циклона, к нам идут северо-западные потоки.