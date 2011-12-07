Минниханов: Рассчитываю, что большинство из вас поддержит курс процветания республики своими голосами

Президент Татарстана обратился к жителям республики по поводу выборов депутатов в Госдуму.

Минниханов назвал голосование важнейшим общественно-политическим событием, которое определит вектор развития страны на пять лет. Он напомнил, что Татарстан весомо представлен в российском парламенте и активно принимает участие в разработке законов, реализации федеральных проектов и программ.

«Это позволяет нам последовательно отстаивать интересы республики и в конечном счете улучшать жизнь людей», — отметил Президент.

Татарстан сегодня — успешно развивающейся регион, но немало еще предстоит сделать, сказал руководитель РТ.

«Нам поступило большое количество предложений избирателей. Их решение станет предметом особой заботы всех органов государственной и муниципальной власти», — заявил Рустам Минниханов.

Он призвал татарстанцев продолжить преобразования, поддержав этот курс своими голосами, и прийти на выборы с 17 по 19 сентября.