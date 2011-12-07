Поток первокурсников большой, а жилья мало: Ильшат Гафуров ответил на острые вопросы о студенческих общежитиях

В главном здании КФУ на Кремлевской, 18 прошла пресс-конференция с участием ректора вуза Ильшата Гафурова и представителями СМИ. После многочисленных публикаций в сети фото и видео из общежитий с тараканами, клопами и ржавыми раковинами, руководство вуза решило поговорить напрямую. Насколько удачной оказалась попытка «открытого диалога», — в репортаже «КВ».

Видно, что и вуз решил подготовиться к общению с журналистами. Каждого пришедшего встретили у входа, проводили, выделили гардероб. Пресс-конференция проходила в небольшом зале, но за большим столом. Руководство КФУ сидело прямо напротив журналистов, которых было немного — человек пять-шесть. На столе справа от каждого участника встречи была тарелка со сладостями к чаю. В середине пресс-конференции принесли горячий чай, что было кстати, потому что из открытой двери дул холодный ветер.

Обстановка была совсем непринужденная. Несмотря на остроту проблемы, Ильшат Гафуров был в хорошем настроении и отвечал на вопросы о нехватке мест и обилии тараканов спокойно.

«Он пожил в хорошем общежитии, поживет и в городских условиях»

На вопросы о том, почему на контрактное обучение берут всех подряд, Ильшат Гафуров ответил, что университет не может не взять студентов на обучение, если они того хотят.

«Мы же не можем ограничивать людей, которые идут к нам на коммерческих условиях с ЕГЭ 260-270 баллов из 300. Представьте, что мы ограничили набор полностью, обошлись только двумя-тремя тысячами. В какие институты им идти, если там качество плохое, если они идти туда не хотят. Люди имеют право выбора», — сказал ректор.

На вопрос корреспондента «КВ» о том, что делать первокурсникам-стобалльникам, поступившим в КФУ и прожившим на первом курсе в Деревне Универсиады, а потом резко сменившим эти апартаменты на комнату Студенческого городка с тараканами, и как быть тем отличникам, которые остались вообще без крыши над головой, Гафуров ответил, что в этом нет ничего страшного.

«При дефиците мест надо инициировать строительство общежития. Ну и что? Он пожил в хорошем общежитии, поживет и в городских условиях. Все делится поровну. У вас нет предложений, вы задаете только вопросы, ответов на которых нет на данный момент. Мы никого силком не заставляем поступать в университет, все условия заранее обговорены», — обозначил Гафуров.

Плановый прием первокурсников есть, но он увеличился

Основной проблемой дефицита мест в общежитиях является большой набор первокурсников. Свободных комнат просто не остается. В этом году на первый курс было принято около 12 тыс. студентов.

«У нас есть плановый прием. Он связан с балансированием бюджета университета. В этом году прием увеличился, у нас было более 7,3 тыс. бюджетных мест. Создается возможность для людей обучаться на подобной основе. При этом бюджетный прием мы завершили со средним ЕГЭ 80,6 баллов, это очень высокий показатель», — рассказал Гафуров.

Большой набор первокурсников зависит также от «целевиков». Это студенты, которые после обучения должны будут отработать в организации, откуда были командированы на учебу, минимум три года. Они занимают очень большой процент обучающихся.

«Например, из-за целевого набора на медицине контрактников больше, чем бюджетников. В области медицины и подготовки учительских кадров целевой набор доходит до 80%. По контрактному набору в основном идут иностранцы. Ценник на обучение достаточно большой, но результаты экзаменов очень высокие», — отметил ректор.

На мебель для Студгородка КФУ выделят около 50 млн рублей

В публикациях студентов в соцсетях об общежитиях КФУ часто говорилось о хардкорных условиях в Студенческом городке — это многоэтажки на ул. Красной позиции, ул. Губкина, ул. Аделя Кутуя и других. По словам учащихся, они сильно уступают комфортабельной Деревне Универсиады.

Ректор КФУ признал, что ремонт в старых общежитиях проходил каждый год фрагментарно за исключением прошлого. На обновление Студгородка потратят около 80-90 млн рублей, заверил Гафуров, из которых на мебель направят около 50 млн. Купить новую мебель — план на ближайшее будущее, добавил проректор КФУ по хозяйственной деятельности Ленар Сафиуллин.

«На сегодняшний момент потребуется порядка 50 млн только на мебель в старые общежития. Там цифры очень серьезные. Стульев требуется 1210 штук. Надо закупить 1298 смесителей. Душевые лейки порядка 280 штук. Износ такого оборудования проходит очень быстро и незаметно для нас. В ближайшее время выставим на конкурс. После него заключим государственный контракт. По заключению контракта будем поставлять в наши общежития», — подчеркнул Сафиуллин.

После пресс-конференции Гафуров, попрощавшись, поспешил на встречу с Анатолием Карповым, известным шахматистом. Все быстро разошлись, кажется, после таких разговоров по душам вопросов ни у кого больше не осталось. А студентам теперь остается только ждать, когда завезут мебель в Студгородок. А может даже — когда построят новое общежитие.