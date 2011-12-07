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Рустам Минниханов возглавил совет директоров «Туполева»

Официально Президент РТ избран главной совета директоров 16 сентября.

Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО «Туполев». Об этом «Казанским ведомостям» сообщила Объединенная Авиастроительная корпорация. 

«Хотел бы поблагодарить вас за оказанное доверие. Для нас Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова — филиал ПАО „Туполев“ — это стратегическое предприятие. Уверен, что вместе с коллегами из ОАК и Ростеха мы обеспечим эффективную работу авиационного комплекса в интересах Российской Федерации», — отметил Рустам Минниханов. 

Также на заседании совет директоров обратил внимание на вопросы финансово-экономической деятельности предприятия, выполнения текущих контрактов в рамках ГОЗ и готовность к исполнению будущих госконтрактов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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