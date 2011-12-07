Беби-бум в Татарстане: почти 5 тыс. жительницам назначено пособие на первенца

Настоящий беби-бум наблюдается в Татарстане. Год еще не успел завершиться, а число получательниц новой ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первенца более чем на сотню превысило прогнозные показатели. Выплаты уже назначены 4725 мамам республики, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.По предварительным прогнозам, число претенденток на ежемесячную выплату в этом году составляло около 4,6 тыс. семей. В настоящее время число мам первенцев уже превышает на 125 человек прогнозный показатель. До конца года остается 2,5 месяца, а это значит, что на новую выплату потребуется дополнительное федеральное финансирование.«Республика перевыполнила план, намеченный ранее. Все жительницы Татарстана обязательно получат полагающиеся им выплаты», — уточнили в пресс-службе Минтруда РТ.Размер пособия для жительниц республики в текущем году составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за второй квартал 2017 года. Получательницами ежемесячных выплат могут стать женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. И мать, и ребенок должны быть гражданами России и проживать на ее территории. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения на II квартал 2017 года — то есть 13 тыс. 713 рублей.