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Челнинские приставы оштрафовали банк на 5,7 млн рублей

Банк не выполнил законные требования судебного пристава-исполнителя.
В Набережных Челнах судебные приставы оштрафовали банк на 5,7 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. В банк были направлены постановления о розыске счетов в отношении более 100 должников. Однако финансовая организация вернула выданные постановления обратно, что является нарушением. По данному факту были составлены протоколы об административном правонарушении.
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