Для чего растет узбекский хлопок в татарской деревне

Рабига Дададжанова, проживающая в деревне Чирши Высокогорского района, уже была героем нашего репортажа. Тогда она рассказывала, как выращивает картофель из оборванных с клубней длинных ростков и при этом получает хороший урожай.На днях Рабига апа вновь позвонила в редакцию и сообщила, что вырастила хлопок. «Уже отцвели нижние цветки и сформировались две коробочки», - с радостным волнением известила она нас. И мы отправились в дорогу, чтобы увидеть это редкостное для нас растение. Дорога в Заказанье в самый разгар бабьего лета - это само по себе приятное путешествие. За окнами автомобиля мелькают живописные ландшафты: покрытые золотой листвой молодые тополя, кружевные рябины, щедро окрашенные в пурпурные цвета, раздолье убранных полей. Красота такая, что сердце поет! Можно понять, что чувствовал наш народный поэт Габдулла Тукай, проходя пешком, проезжая на телегах по этим дорогам. Он много раз упоминал в своих произведениях свое прекрасное, сказочное Заказанье.Бревенчатый дом Рабиги апа стоит на пригорке, откуда хорошо видны деревенские улочки, дальние холмы и перелески. Бывшая жительница Узбекистана, приехавшая с семьей в Чирши в 1992 году, смогла привыкнуть и даже полюбила эти края. Нравятся женщине здешние люди, неяркая красота местной природы, плодородная земля, на которой она с удовольствием возится и пробует агрономические новинки. Но все же любовь к Узбекистану не оставляет родившуюся там татарку Рабигу апа.- На 80-летний юбилей мои дети подарили фруктовый букет, сейчас это очень модно, - рассказывает Рабига апа свою «хлопковую» историю. - И среди тех прекрасных ярких фруктов флористы в качестве украшения положили одну хлопковую коробочку. И откуда только они ее взяли?! Так вот я уже не видела ничего, кроме той самой коробочки. Взяла ее в ладони и плакала.Причина слез Рабиги апа - ностальгия. По детству, по родным местам, по хлопковым полям. Узбекские дети с младших классов выходят на уборку урожая. По крайней мере так было, когда наша героиня жила там.- Дети из кишлаков работали на сборе хлопка со второго класса, - рассказывает Рабига апа. - Моя семья жила недалеко от границы Узбекистана с Афганистаном - в Сурхандарьинской области, в поселке Кирпичный Завод. Так как мы были поселковые дети и учились на русском языке, то выходили на уборку хлопка с шестого класса.Рабига апа вспоминает, как детей привозили на поля в телегах еще затемно. Кормили, а потом расставляли по рядам. Почти в полной темноте дети ориентировались только по белевшим коробочкам хлопка.- Необходимо было какое-то время, чтобы глаза привыкли к темноте, - продолжает вспоминать наша собеседница. - Но рассветало быстро, и через час становилось светло, а к обеду уже было жарко. Работали с небольшими перерывами до ночи. За работу мы получали деньги - за килограмм хлопка 4 копейки. Тем, кто собирал египетский шелковистый хлопок, платили больше - 10 копеек за кило. Уборочная страда обычно длилась с 4 сентября до конца ноября или начала декабря.Рабига апа посадила семечко из той хлопковой коробочки и вырастила растение у себя дома в кашпо. Кстати, цветы хлопка очень похожи на мальву, а листья как у гибискуса. Необычно!- Посадила не для какой-то хозяйственной нужды - понятно, что хлопок в здешних краях не выживет, - говорит Рабига апа. - Это моя ностальгия, желание хоть ненадолго прикоснуться к воспоминаниям детства и юности, когда была школьницей, а затем студенткой педагогического института.