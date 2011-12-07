Из Казани можно будет улететь в «южную столицу» Киргизии

С 29 октября, по понедельникам, можно будет улететь в киргизский город Ош, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань». Вылет будет осуществляться в 11:00. Из Киргизии можно будет вернуться в столицу РТ по воскресеньям. Вылет – в 21:55. Длительность рейса составит чуть более 3 часов.