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Из Казани можно будет улететь в «южную столицу» Киргизии

Авиарейсы в Ош стартуют 29 октября.
С 29 октября, по понедельникам, можно будет улететь в киргизский город Ош, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань». Вылет будет осуществляться в 11:00. Из Киргизии можно будет вернуться в столицу РТ по воскресеньям. Вылет – в 21:55. Длительность рейса составит чуть более 3 часов.
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