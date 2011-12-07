Осень - клещи угрожают грибникам и рыбакам

Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Они были получены в результате мониторинга за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися иксодовыми клещами.В этом году, как и в предыдущие годы, отмечается снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями. Для этого в республике проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. В частности, обрабатываются территории парков, скверов и других мест массового отдыха, летних оздоровительных организаций с последующим контролем эффективности обработок. Всего в 2018 году в республике акарицидные обработки проведены на площади 2134 га, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом.В этом году по сравнению с прошлым в 1,7 раза выросло количество исследованных клещей, снятых с людей. Инфицированность клещевым вирусным энцефалитом составила 0,12%. Боррелии обнаружены в 20,4% исследованных клещей.Люди стали чаще делать прививки против клещевого вирусного энцефалита. В этом году в республике привились почти 10 тысяч человек. Это на 57% больше, чем в 2017-м. Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита проводится лицам, выезжающим на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшим на эти территории лицам, выполняющим следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные, работы по выемке и перемещению грунта, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) являются 30 административных территорий Республики Татарстан: Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский районы, Набережные Челны, Казань. По иксодовому клещевому боррелиозу эндемичной является вся территория республики.Октябрь - время начала вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Горожане чаще всего подвергаются нападению клещей в лесах, парках, на садово-огородных участках. Те, кто планирует в следующем году выезд в эндемичные по КВЭ территории (например, в связи с профессиональной деятельностью, на отдых, рыбалку, в садовые общества), должны вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита в октябре, а через 5 - 7 месяцев сделать вторую прививку. Вакцинация должна завершиться за две недели до выезда в природный очаг инфекции, ревакцинация проводится через год.Во время осеннего грибного сезона в республике наступил второй пик активности клещей. При посещении лесов необходимо соблюдать правила личной профилактики клещевых инфекций. Одежда не должна допускать заползания клещей через воротник и рукава, рубашка должна иметь длинные рукава с резинкой. Рубашку заправляют в брюки, концы брюк - в носки. На ноги следует надеть сапоги. Голову и шею закрывают косынкой или капюшоном. Необходимо использовать акарицидные репелленты.Рекомендуется периодически осматривать одежду, тело и волосы на наличие клещей.При укусе клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для получения квалифицированной помощи по его удалению. Медицинское учреждение обеспечивает доставку удаленного клеща на исследование. При положительном результате исследования назначается экстренная профилактика КВЭ и (или) иксодовых клещевых боррелиозов.Если клещ был извлечен самостоятельно, необходимо его сохранить и в кратчайшие сроки обратиться в медицинское учреждение, которое обеспечит доставку клеща на исследование и окажет пострадавшему необходимую медицинскую помощь.Выбрасывать извлеченного клеща нельзя. Его своевременное исследование при положительных результатах позволяет вовремя начать профилактику клещевых инфекций.Если исследование клеща, снятого с пострадавшего в эндемичной по КВЭ территории, не проводилось, необходимы экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином и профилактика иксодовых клещевых боррелиозов с помощью антибиотиков.