Роман Шайхутдинов предложил татарстанцам поставить задачи перед чиновниками

Сформировать приоритетные цели и задачи для специалистов Минздрава РТ на 2019 год могут пользователи мобильного приложения «Услуги РТ» в Татарстане. Об этом сообщил сегодня министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на брифинге в Кабинете министров РТ.«В ближайших планах использование сервиса опроса жителей для публичного формирования на 2019 год приоритетных целей и задач Минздрава РТ. Каждый из жителей республики может изъявить свою волю, высказать свои замечания и пожелания в рамках данного опроса», — пояснил министр.В мобильном приложении «Услуги РТ» в текущем году уже появились опросы о благоустройстве общественных пространств и телевещании, а также направленные на определение делового климата в регионе. В настоящее время специалисты Минсвязи РТ совместно с коллегами из Минтруда РТ готовят ряд очередных опросов.«В опросах может принять участие каждый зарегистрированный на электронном сервисе житель Татарстана. Не теряйте возможность высказать вашу гражданскую позицию, поделиться своим мнением с нами», — сказал Роман Шайхутдинов, обращаясь к жителям республики.