Студенты трех казанских университетов поддержат проект «Великие имена России»

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Студенты Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева - КАИ, а также Казанского национального исследовательского технологического университета поддержат проект «Великие имена России», который объявляет конкурс по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам. В их число вошли и воздушные гавани Татарстана – «Казань» и «Бегишево». Нейминг аэропортов — дань выдающимся людям страны. Их имена, навсегда вписанные в историю, продолжают жить в названиях транспортных узлов, разлетаясь по всему миру вместе с авиапассажирами. Яркое запоминающееся наименование становится культурно-исторической составляющей имиджа территории.«Это инициатива Общественной палаты Российской Федерации, где возникла идея о присвоении имен аэропортам в честь великих людей. Волонтеры подняли проект на всероссийский уровень и стали его операторами. Присоединились субъекты РФ, в том числе татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения „Волонтеры Победы“», — сообщил региональный руководитель «Волонтеров Победы» в Республике Татарстан Александр Жаринов.В качестве названия аэропортов берутся не все исторические личности. Во-первых, здесь не учитываются политические деятели новейшей истории (последние 100 лет), во-вторых, личность должна быть привязана к определенной территории и внести какой-то вклад в ее развитие.Как отметил Жаринов: «В проекте нас поддерживает Российское географическое общество, военное общество и „Волонтеры Победы“. Также КФУ, КАИ и КХТИ (КНИТУ — прим. Т-и) не остались в стороне. Они не только помогут осветить это мероприятие, но и организуют волонтерскую поддержку».Принять участие в организации голосования в качестве волонтеров могут россияне, достигшие 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте волонтерыпобеды.рф/greatnames и пройти собеседование в региональном штабе «Волонтеров Победы».Жители городов-участников конкурса могут добавлять свои варианты имен к предложениям регионов. Имена, которые предложили не менее 500 участников, добавляются в региональные списки первого этапа и попадают в лонг-лист, который состоит из 30 имен. Далее экспертная комиссия отбирает наиболее популярные и те, которые попадают под ранее описанные критерии. Остается шорт-лист из 10 имен. Из них жители путем голосования выбирают победителя.Голосовать станет возможно на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»), отправкой смс-сообщения на короткий номер и путем заполнения анкет (в печатных изданиях, на постах волонтеров, расположенных на ж/д вокзалах и аэропортах, на борту самолетов).Также региональный руководитель «Волонтеров Победы» по РТ поделился планами на проект: «По России выбрано всего 45 аэропортов, в дальнейшем планируем переименовать все остальные. Также продолжим информировать население о наличии в Татарстане великих людей с достижениями в республике. Это будут интернет-акции, проведение брейн-рингов о победах России в мирное время и великих личностях».