50% татарстанских турагентств приостановили работу из-за коронавируса

В Татарстане как минимум 50% турагентств приостановили свою деятельность из-за пандемии, сообщил ИА «Татар-информ» президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

«Если говорить о Татарстане, то здесь ситуация похожая [на ситуацию] в целом по стране. Ориентировочная цифра — 50%, это минимум. Это те компании, которые перестали работать или приостановили свою деятельность. Они не закрылись, а просто прекратили заниматься туристической деятельностью. Они съехали из арендованных офисов, занялись другим видом бизнеса, но при этом у компаний остались определенные финансовые обязательства перед туристами, которые не улетели в этом году», — уточнил собеседник агентства.

Он также отметил, что в соответствии с федеральным законом о переносе туров на следующий год, часть компаний возобновит свою деятельность, а часть — уйдет с рынка.

В следующем году туристы, которые купили путевки на май, июнь, июль и август отправятся отдыхать в эти же даты, доплачивать им не придется.

«Тем самым компании выполнят свои обязательства и будут работать дальше либо закроются», — сказал Мифтхаков.