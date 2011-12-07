Осипов: Самокаты – это бич всех городов

Электросамокаты опасны из-за доступности, считает директор Союза велосипедистов РТ Алексей Осипов. Об этом он заявил во время круглого стола, посвященного поправкам в ПДД, сообщает ИА «Татар-информ»,

«Самокаты — это бич во всех городах. Они очень опасны, ведь их скорость может достигать 30-40 км/час. Вопрос об электросамокатах давно уже нужно было решить на федеральном уровне. Любой человек может взять в аренду самокат. Даже ребенок, который не понимает, как нужно ездить по дорогам, и даже вылезает на проезжую часть», — сказал Осипов.

Он также указал на то, что велосипедисты являются опытными участниками дорожного движения. С 14 лет человек, севший на велосипед, должен осознавать свою роль на дороге и принимать тот факт, что в случае ДТП он будет нести ответственность.

«А как трактовать самокатчика? Было два громких случая в России с пьяными водителями электросамокатов. Юристы до сих пор обсуждают, кто и в чем был виноват», — заметил Осипов.

Напомним, что пьяных водителей электросамокатов уже начали арестовывать на 10 суток. Такой случай произошел 7 октября в Казани.