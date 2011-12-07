Парк имени Урицкого: надо ли подкармливать пернатых?

В парке — настоящая золотая осень. Тихая, ясная, с ноткой ласковой грусти. Среди наполненных солнечным светом берез неспешно гуляют люди. Народа здесь довольно много, несмотря на будний день. Отдыхают на скамейках бабушки, молодые мамы катят по тропинкам яркие коляски. Кипит жизнь на детской площадке. Розовощекие малыши резвятся в царстве горок и качелей.

— Мама, я в этом домике еще не была! — кричит девочка лет семи. — Вот бы такой около нашего дома установили.

— Мы ведь еще домой не собираемся? — интересуется шустрый парнишка у своего отца. — Давай до вечера тут гулять.

Разговорившись с родителями играющих вокруг детей, выясняю, что парк им. Урицкого любят не только жители окрестных домов. Есть те, кто приезжает сюда из Вахитовского, Авиастроительного и даже Приволжского районов.

— Мы вообще поклонники казанских парков и скверов, — признается Вероника, мама 6-летней Яны. — Обошли каждый вдоль и поперек. Но здесь особенно хорошо. Парк очень живописный и ухоженный.

— Каждый найдет себе занятие по душе, — говорит Иван, старший брат 8-летнего Марка. — Можно поиграть на свежем воздухе, заняться спортом. И даже устроить пикник.

Жемчужина парка — озеро. Это настоящий центр притяжения для посетителей. Оно и понятно! Созданы все условия для комфортного времяпрепровождения. Обустроены деревянные спуски к воде, реконструированы мостики и пирс. Уютные лежаки так и приглашают отдыхать и любоваться водной гладью.

По озеру плавает лодка. Двое мужчин в спецодежде специальным сачком собирают с поверхности водоема желтые листья. После 10-минутного кружения судно приближается к берегу.

— Уж больно сетка у вас маленькая, — приглядевшись к сачку, заявляем мы. — Много ли наловите такой?

— Все лучше, чем ничего, — отзывается один из рабочих. — От листьев надо избавляться. Если оставить их гнить в пруду, вода сильно загрязнится. Рыбки могут погибнуть.

— А что, здесь еще и рыбки водятся? — спрашиваем у тружеников.

— Конечно! Золотые карасики. На удочку легко поймаете…

Не обращая никакого внимания на лодку, по озеру, хрипло покрякивая, плавают утки. Некоторые из них подплывают довольно близко к берегу. Там они важно глотают хлебные крошки, которые им бросают посетители парка.

Вообще, озеро и берега вокруг него очень похожи на огромную птичью столовую. В воде плавают размокшие горбушки. Асфальтированная аллея, опоясывающая водоем, оккупирована многочисленными стаями голубей, склевывающих разбросанные крошки булки и печенья.

— Для меня это своеобразный ритуал, — признается русоволосая девочка-подросток. — Бываю здесь несколько раз в неделю, кормлю голубей.

— Мы для уток даже хлеб специально покупаем, — говорит бабушка, пришедшая к озеру с двумя внуками. — Детям нравится.

— Но ведь птиц вредно кормить хлебом! — удивляемся мы. — Такая пища им не подходит.

Наши слабые возражения немедленно отметаются.

— Но ведь в Казани уток не становится меньше, — с недоверием отзывается пожилая женщина. — Наоборот, плодятся в геометрической прогрессии.

— И голубей тоже бесчисленное количество, — присоединяется девочка. — Думаю, их желудки способны переварить буквально все.

С разочарованием пожимаем плечами. Постояв еще немного на берегу озера, идем дальше. Под ногами приятно шуршит опавшая листва. Хорошо, что в Казани есть места, где природа так близка и доступна. Главное, чтобы человек не навредил ей по незнанию.

Комментарий специалиста

Орнитолог, директор Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Полнолуние» Кай Куклин:

— Птиц лучше вообще не подкармливать. Если очень хочется, можно угостить голубей. Этим птицам отлично подойдут перловая, гречневая и ячневая крупы, зерносмесь для попугаев.

Уткам своей опекой вы только навредите. Хлеб — неестественная пища для дикой утки, которую она не всегда способна полностью переварить. От большого количества съеденного хлеба птицы болеют и страдают от проблем с пищеварением. Весьма вероятны закупорки или заворот кишок. Организм пернатых просто не способен ферментативно растворить ком теста, в который превращается хлеб.

Из-за регулярного поедания хлеба при его переваривании выделяется огромное количество легкодоступных углеводов, на что опять же не рассчитано пищеварение водоплавающих, зерноядных птиц. Бурно развивается патогенная микрофлора. Например, дрожжи, клостридии снижают резистентность организма и приводят к инфекциям в ЖКТ. В результате птиц ждет гибель. Не моментальная смерть, а долгая и болезненная, на фоне хронической инфекции.

Подкармливание водоплавающих птиц — это имитация кормовой базы. Разбрасывая хлеб, люди заставляют птиц думать, что улетать никуда не надо. Можно жить здесь, где сытно и спокойно. Пернатые остаются на водоеме до заморозков, а то и зимуют. Своей мнимой добротой мы вмешиваемся в природный баланс.

При подкармливании голубей при помощи кормушек вы собираете стаи птиц в одном месте. Кормушки никто не чистит и не моет. Больные пернатые, питаясь в вашей птичьей столовой, заражают здоровых особей. Инфекция среди птиц распространяется практически мгновенно.

Помимо прочего, хлеб привлекает внимание грызунов и насекомых, которые разносят различные заболевания, опасные даже для людей.