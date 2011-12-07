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Прокуратура РТ запустила «горячую линию» для жалоб на плату за школьные учебники и тетради

Горячая линия принимает звонки круглосуточно до 22 октября.

Прокуратура Татарстана запустила «горячую линию» для жалоб на плату за школьные учебники и тетради, сообщает пресс-служба ведомства.

Звонки будут приниматься круглосуточно до 22 октября.

Так, позвонить на «горячую линию» можно по телефонам: 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) — с 9 до 18 часов, 8 (843) 291-18-00 (отдел по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи) — с 9 до 18 часов  (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) — по будням с 18 до 9 часов и в нерабочие дни.

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