Прокуратура РТ запустила «горячую линию» для жалоб на плату за школьные учебники и тетради

Прокуратура Татарстана запустила «горячую линию» для жалоб на плату за школьные учебники и тетради, сообщает пресс-служба ведомства.

Звонки будут приниматься круглосуточно до 22 октября.

Так, позвонить на «горячую линию» можно по телефонам: 8 (843) 291-19-25 (группа приема обращений граждан) — с 9 до 18 часов, 8 (843) 291-18-00 (отдел по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи) — с 9 до 18 часов (843) 291-18-81 (дежурный прокурор) — по будням с 18 до 9 часов и в нерабочие дни.