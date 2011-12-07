В Татарстане создана рабочая группа по строительству трассы М12 «Москва — Казань», в которую вошли представители органов власти, а также инициативная группа жителей Лаишевского района. Рабочую группу возглавил глава минтранса РТ Фарит Ханифов, сообщает ИА «Татар-информ».

«Сегодня я объявляю о создании рабочей группы по сопровождению проектирования и строительства скоростной автомобильной дороги М12. В ее состав вошли жители района и уполномоченные органы власти», — отметил Ханифов на встрече с жителями села Каипы.

Рабочая группа будет действовать до 2024 года в открытом режиме — все время подготовки и строительства трассы.

Напомним, протяженность трассы М12 на территории Татарстана составит 142 км, которые будут включать в себя 4 полосы движения, 5 транспортных развязок и 46 искусственных сооружений. Максимально разрешенная скорость на автодороге будет 120 км/ч. На строительство трассы планируют потратить 163 млрд рублей.