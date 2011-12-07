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В Татарстане зарегистрированы новые случаи смерти от коронавируса

Скончались еще два пациента.

В Татарстане зарегистрировали две новые смерти от COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Один случай зарегистрирован в Казани. 62-летнюю местную жительницу доставили в больницу с внебольничной пневмонией. На ухудшении состояния сказались обострившиеся хронические заболевания. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус подтвержден.

Другой случай смерти зарегистрирован в Набережных Челнах. 75-летний мужчина был госпитализирован с внебольничной вирусной пневмонией. Наличие COVID-19 выявлено в лаборатории. 

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