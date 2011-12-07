В Татарстане завершается второй этап конкурса «Лучший билингвальный детский сад», сообщает пресс-служба минобразования РТ.

Эксперты проверили 25 учреждений, подавших заявку на грант. Была проведена оценка деятельности детских садов по билингвальному образованию детей дошкольного возраста, ресурсов, обеспечивающих эту деятельность, разнообразие и оригинальность способов организации образовательного процесса, а также методик и технологий обучения детей.

Итоги конкурса будут подведены 20 октября. Победители получат гранты в размере 500 тыс. рублей.