Врачи ДРКБ провели сложную операцию ребенку из Марий Эл

Врачи ДРКБ прооперировали ребенка из Марий Эл, которого доставили в больницу с диагнозом гнойный средний отит в стадии обострения с острым лабиринтитом, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

«Многопрофильность нашей клиники позволила в кратчайшие сроки провести углубленное обследование ребенка по всем профилям, в результате которого было выявлено значительные разрушения височной кости (разрушения канала лицевого нерва, слуховых косточек, фистулы лабиринта, верхней стенки сосцевидного отростка, граничащей со средней черепной ямкой)», — отмечается в сообщении.

Врач-оториноларинголог Ирина Андреева отметила, что сложность наблюдения «обусловлена сложным анатомическим строением височной кости и агрессивностью патологического процесса, когда гибнет не только вестибулярная функция, отвечающая за равновесие, но и слуховая функция внутреннего уха». В ее практике это второй подобный случай. При подобных разрушениях височной кости появляется угроза полной потери слуха и внутричерепных осложнений.

Операция длилась 3,5 часа.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей, которые дают благоприятный прогноз по слуху.