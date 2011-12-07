Как превратить во вторсырье обычный мусор

Мэр Ильсур Метшин отметил, что столице Татарстана нужно пройти дорогу по внедрению раздельного сбора мусора, эффективность которого зависит от развития вторичной переработки отсортированных отходов.В начале совещания заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин озвучил итоги пилотного проекта по раздельному сбору мусора, стартовавшего 1 августа в Авиастроительном районе. Тогда на 109 контейнерных площадках многоквартирных домов было установлено 428 контейнеров с наклейками желтого и серого цвета для сортируемых сухих чистых отходов и прочих влажных отходов. Как сообщает kzn.ru, в итоге за три месяца удалось увеличить объем отсортированных отходов на этой территории до 15% от общего объема мусора. Извлечено 389 тонн вторсырья.По другому принципу раздельный сбор мусора был организован на придомовой территории дома №100 по ул. Декабристов, где при благоустройстве была установлена площадка для сбора 6 фракций отходов - бумаги, стекла, ПЭТ, металла, смешанных отходов и опасных отходов. За два месяца работы, по информации управляющей компании, объем смешанных отходов, вывозимых ПЖКХ с этой площадки на полигон, уменьшился на 30%. Такие результаты глава города назвал впечатляющими.«Экономический эффект от сортировки и сдачи отходов, а также экономия управляющей компании на вывозе смешанных отходов составили более 20 тысяч рублей в месяц», - констатировал замруководителя исполкома. При этом расходы на устройство самой площадки составили более 550 тысяч рублей.«Эффективность данного проекта объясняется в первую очередь целенаправленной работой с населением, на площадке регулярно находится сотрудник, встречающий жителей и разъясняющий принципы раздельного сбора. Важную роль играет инновационный облик самой площадки, которая стимулирует к раздельному складированию отходов», - выразил уверенность замруководителя исполкома.В ходе обсуждения было предложено ввести стандарт таких площадок для раздельного сбора мусора для новых многоквартирных домов, которые будут строиться в городе.Отдельно на совещании обсудили развитие рынка переработки вторсырья, что могло бы стимулировать более активное внедрение раздельного сбора отходов в городе, а также сбор строительного мусора. В качестве примера Искандер Гиниятуллин рассказал, что на сегодня из семи видов пластика в России налажена переработка только трех видов, еще два вида возможно переработать, два вида не перерабатываются. Мэр Казани предложил изучить опыт Китая в переработке отходов.Главы администраций районов города рассказали о предпринимаемых шагах по внедрению раздельного сбора отходов на территории своих районов.В многоквартирных домах и частном жилом фонде Авиастроительного и Ново-Савиновского районов ежемесячно образуется 50 тыс. куб. м мусора. На территории районов работают 5 пунктов приема вторсырья. Только за 9 месяцев этого года жителям районов было выплачено за сдачу вторсырья 1,5 млн рублей. Помимо этого во дворах установлены 120 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок, в 29 домах установлены контейнеры для сбора макулатуры и батареек, около 20 контейнеров для сбора опасных отходов установят в следующем году в местах повышенного трафика, рассказал глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев.В Кировском и Московском районах провели небольшой социологический опрос 300 жителей. Его результаты озвучил глава администрации районов Сергей Миронов. 43% респондентов считают, что настало время для раздельного сбора мусора. Более 50% жителей отметили, что готовы сортировать отходы, если для этого будут созданы условия. На сегодня 28% жителей уже относят в специальные контейнеры батарейки, 20% сортируют ПЭТ-бутылки - во дворах районов установлены 163 сетки для их сбора.Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов предложил организовать в многоквартирных домах и поселках дуальный сбор отходов - собирать отдельно сухие перерабатываемые отходы (стекло, макулатуру, пластик и металлы) и влажные неперерабатываемые, включая пищевые.Глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов рассказал, что жители поселков Кульсеитово и Нагорный собирают мусор в мешки разного цвета, после чего их забирает перевозчик. Отказаться от контейнерных площадок ТБО готовы также жители поселка Царицыно.В процессе внедрения раздельного сбора отходов активная работа ведется с юными казанцами, учениками школ Авиастроительного района по программе экологического воспитания учащихся. Так, например, ученики школы №54 выезжали на мусороперегрузочную станцию, где узнали о том, как организованы в Казани сбор, сортировка, переработка и утилизация отходов. В школах проводятся экологические уроки, акции, субботники. За два месяца на территории образовательных учреждений посажено более 200 деревьев, собрано 800 тонн макулатуры.В завершение совещания мэр Казани отметил, что тот путь, который в европейских городах проходили десятки лет, столице Татарстана нужно пройти в значительно более сжатые сроки. На следующий год городу предстоит сделать рывок в организации раздельного сбора отходов. По словам градоначальника, необходимы переработчики, которые будут заинтересованы во вторсырье, тогда доля перерабатываемых отходов может вырасти до 35 - 40%.