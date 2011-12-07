Общественность Республики Татарстан понесла тяжелую утрату

Сакина Шакировна Шаймиева родилась 23 августа 1939 года в городе Казани. Окончив в 1958 году планово-экономический факультет Казанского кооперативного техникума, она переехала в Калининский (ныне Актанышский) район для работы в райпотребсоюзе экономистом-плановиком. Именно там и познакомилась Сакина Шакировна с Минтимером Шариповичем – студентом Казанского сельскохозяйственного института, который приехал в Калининский МТС на преддипломную практику.В июне 1961 года Сакина Шакировна приняла предложение и стала супругой Минтимера Шариповича Шаймиева, молодая семья переехала по месту распределения мужа в Муслюмово, где она устроилась на работу в Муслюмовский райпотребсоюз. По её воспоминаниям перед свадьбой Минтимер Шарипович сказал: «Сакина, чтобы ты знала: я деревенский парень, выбрал себе деревенскую профессию, мы всегда будем жить в сельской местности, у нас, наверное, не будет богатых хором и роскоши. Но твердо обещаю: буду любить всю жизнь». Именно тогда Сакина Шакировна ответила своим обещанием быть там – где он. В 1962 году семья Шаймиевых переехала в Мензелинск и Сакина Шакировна устроилась на работу в Мензелинскую государственную торговую контору экономистом-плановиком. В 1967 году в связи с переходом Минтимера Шариповича Шаймиева на работу в обком партии, семья переехала в Казань. Сакина Шакировна поступила на работу в Управление общественного питания, а с 1970 года на протяжении 13 лет она работала в планово-финансовом отделе Министерства торговли ТАССР. В 1983 году перешла на должность начальника планово-финансового отдела Центрального универмага и, проработав там 6 лет, в 1989 году вышла на пенсию.Для супруги Минтимера Шариповича Шаймиева никогда не была важна публичность. Журналисты из многих уголков мира и страны в течение многих лет тщетно пытались уговорить ее сфотографироваться в качестве «первой леди» Татарстана. Сакина Шакировна всегда считала, что татарской женщине полагается быть скромной. В своей книге «В тени Минтимера» Сакина Шакировна о любимом муже написала «Я свое предназначение всегда видела и вижу в создании надежного и комфортного тыла для моего власть предержащего мужа. Для меня очень важно всегда оставаться собой. Мое участие в делах мужа сводится к сочувствию и сопереживанию». Она считала, что жена Президента – это такая же женщина, как и все. С той лишь разницей: желает того или нет, она несет тяжелый груз ответственности – быть самым близким человеком лидера. Сакина Шакировна вела скромный образ жизни, сама занималась домашним хозяйством и воспитанием детей, очень любила своих внуков и правнуков. Она всегда была очень доброжелательная, простая в общении, внимательная к людям. Особая любовь Сакины Шакировны была к театру и к татарскому творчеству. Невозможно было представить Минтимера Шариповича Шаймиева без супруги на театральной или музыкальной премьере, концертах.Жизненный путь С.Ш. Шаймиевой безусловно достоин большого уважения и благодарности всего татарстанского народа. Без сомнения, важнейшую и незаменимую роль в жизни Минтимера Шариповича Шаймиева играла верная и любящая жена. Слова Минтимера Шариповича о своей супруге наглядно передают всю его искреннюю любовь к ней: «Сакина – это явление. Исключительное. Ее главный талант – творить добро. Таких, как она, у нас еще называют «избранник Аллаха»…Потому что все, что она делает – это совершенно искренне и бескорыстно». Светлая память о Шаймиевой Сакине Шакировне, источнике вдохновения, силы, успехов и побед первого Президента нашей республики Минтимера Шариповича Шаймиева, навсегда сохранится в наших сердцах.Р.Н. Минниханов, Г.А.Минниханова, Ф.Х. Мухаметшин, А.В. Песошин, А.А. Сафаров, И.Р. Метшин, З.Р. Валеева, Ш.Ф. Тахаутдинов, Н.У. Маганов, А.К. Шигабутдинов, С.А. Когогин