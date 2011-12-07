Референдум о самообложении граждан состоится в районах РТ

О том, как будет осуществляться легитимность этого процесса, в ходе пресс-конференции журналистам рассказали руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова, координатор движения в РТ Даниил Шейко и руководитель аппарата движения в РТ Лилия Тухватуллина.Программа самообложения в Татарстане работает с 2013 года и действует по принципу софинансирования из бюджета республики в пропорции 1 к 4. Так, на 1 рубль, собранный населением, добавляется 4 бюджетных рубля. Решение о распределении этих средств остается за жителями муниципальных образований. Чаще всего деньги идут на благоустройство, дорожное строительство, ремонт. Предполагается, что сумма самообложения граждан на планируемом референдуме составит от 100 до 2000 рублей с человека. В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 №389-ФЗ решение вопроса о введении самообложения и использовании средств самообложения принимается жителями на сходе граждан на территории населенного пункта.Для проведения референдума в республике будут работать 44 территориальные избирательные комиссии и 1645 участковых избирательных комиссий. Наблюдение за легитимностью процесса референдума будут вести общественные наблюдатели - члены корпуса наблюдателей «За чистые выборы». Кроме того, на избирательных участках будет вестись видеонаблюдение.