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Салат из морковчи и говяжьего балыка

Салат из морковчи и говяжьего балыка
Ингредиенты: готовый салат из моркови по-корейски - 200 г, балык из говядины - 200 г, опята консервированные - 1 банка, майонез - 1 ст. ложка. Балык нарезать тонкой лапшой. В большую миску сложить морковчу, балык, опята, заправить майонезом и перемешать. Выложить в салатницу и украсить свежей зеленью.Приятного аппетита!
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