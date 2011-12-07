Салат из морковчи и говяжьего балыка

Ингредиенты: готовый салат из моркови по-корейски - 200 г, балык из говядины - 200 г, опята консервированные - 1 банка, майонез - 1 ст. ложка. Балык нарезать тонкой лапшой. В большую миску сложить морковчу, балык, опята, заправить майонезом и перемешать. Выложить в салатницу и украсить свежей зеленью.Приятного аппетита!