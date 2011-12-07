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Скончалась Сакина Шаймиева

Скончалась Сакина Шаймиева
Сегодня на 80-м году жизни скончалась супруга первого Президента РТ Минтимера Шаймиева Сакина Шаймиева, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Президента РТ Эдуарда Хайруллина. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной Сакины Шаймиевой.
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