Татарстанцы выбирают направления работы министерств социального блока

Татарстанцы могут определить направления работы сразу четырех министерств социального блока: здравоохранения, культуры, образования и науки, а также труда, занятости и социальной защиты.На первом этапе министерства провели сбор предложений от экспертов и членов общественных советов по наиболее важным направлениям работы в 2019 году. Было подготовлено свыше 80 предложений, за которые жители республики начали голосовать с 18 октября, отдавая голоса за наиболее важные, по их мнению, направления. В числе предложений такие актуальные вопросы, как увеличение показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 44 до 55%; недопущение роста уровня безработицы в республике; увеличение количества действующих виртуальных музеев с 3 до 5; увеличение доли выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях (I - II стадии) с 59,5 до 60,3% и другие.Голосование проводилось на портале госуслуг РТ. Татарстанцы, для того чтобы отдать голос за предложения, которые считают наиболее приоритетными, в «Личном кабинете» на портале выбирали соответствующий опрос и отмечали нужные варианты. Причем выбрать можно было до половины предложений по работе министерств.Голосование завершается. Теперь предложения, набравшие большинство голосов, будут вынесены на обсуждение общественных советов министерств. В результате заседаний советы определят 5 - 7 приоритетных направлений работы министерств на будущий год.