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В Казани пройдет Международный турнир по борьбе на поясах

16 ноябра в Казани, в СК «Тулпар» стартует Международный турнир на поясах, посвященный 200-летию со дня рождения татарского богослова и просветителя Шигабутдина Марджани.
Помимо россиян, участие в турнире примут команды Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Россию представят две команды – сборная Татарстана и сборная Поволжской академии.Вход на соревнования – свободный.
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