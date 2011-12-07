За два часа рейда в Казани сотрудники ГИБДД поймали 22 нарушителя за рулем автобусов

За два часа проверки междугородних автобусов в Казани сотрудники Госавтоинспекции выявили 22 нарушителя.«С начала этого года в Казани увеличилось количество ДТП с участием водителей автобусов. Если в прошлом году было зафиксировано 85 ДТП, то в этом году уже 109. Количество пострадавших в таких авариях 147 человек. Один человек погиб. Поэтому мы уделяем особое внимание проверкам автобусов и смотрим абсолютно на все», – рассказал начальник отдела технадзора городской Госавтоинспекции Алексей Евтодьев.Вчера сотрудники ДПС проводили рейд вместе с Ространснадзором. За первые два часа они выявили 22 нарушителя. У многих были проблемы с резиной и с огнетушителями.