Казанские инспекторы подарили детское автокресло девушке, которой ранее помогли родить в авто

Госавтоинспекторы Казани вручили подарок молодой маме, у которой ранее приняли роды на трассе.

Известно, что 11 ноября за помощью к сотрудникам полиции обратился мужчина, в машине которого находилась его рожавшая племянница. Сопроводить до больницы инспекторам ДПС будущую мать не удалось, роды начались уже в дороге. Тогда им пришлось самим помочь родить девушке в салоне авто.

Благодаря содействию сотрудников ГИБДД на свет появился здоровая девочка. А встречать малышку прибыли не только родственники семьи, но и сотрудники Госавтоинспекции, которые подарили детское автокресло.