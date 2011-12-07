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Казанские инспекторы подарили детское автокресло девушке, которой ранее помогли родить в авто

Полицейским пришлось принять роды прямо на дороге.

Госавтоинспекторы Казани вручили подарок молодой маме, у которой ранее приняли роды на трассе.

Известно, что 11 ноября за помощью к сотрудникам полиции обратился мужчина, в машине которого находилась его рожавшая племянница. Сопроводить до больницы инспекторам ДПС будущую мать не удалось, роды начались уже в дороге. Тогда им пришлось самим помочь родить девушке в салоне авто.  

Благодаря содействию сотрудников ГИБДД на свет появился здоровая девочка. А встречать малышку прибыли не только родственники семьи, но и сотрудники Госавтоинспекции, которые подарили детское автокресло.                                                                                        

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