Казанские полицейские выявили более 600 преступлений, связанных с оборотом наркотиков

Замглавы Управления МВД по столице РТ Валерий Саматошенков сообщил о выявлении преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Всего было изъято 46 килограммов наркосодержащих веществ.

На деловом понедельнике в мэрии Саматошенков рассказал, что на территории Казани полицейские зафиксировали 655 наркопреступлений, включая 169 фактов сбыта наркосодержащих веществ. Всего стражам порядка удалось перекрыть 20 каналов поставки наркотиков, а из незаконного оборота изъять 46 килограммов.

Также докладчик отметил, что полиция города изъяла более 6 тыс. литров алкогольной продукции и проверила более тысячи мест возможного осуществления игорной деятельности. В восьми их них деятельность пресечена, а в шести случаях завели уголовные дела.