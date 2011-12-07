Минниханов: Мы должны учиться применять опыт не только мировых лидеров, но и наших IT-компаний

Ограничения, вызванные пандемией, стали катализатором развития цифровых продуктов, считает президент РТ Рустам Минниханов. Об этом он заявил в ходе заседания ассоциации содействия цифровому развитию РТ.

«В текущей ситуации предприятиям важно разработать стратегии цифровизации, активнее использовать электронную коммерцию. Мы должны учиться применять опыт не только мировых лидеров, но и наших IT-компаний»», — заявил глава республики.

Он также считает, что главным для цифровой индустрии является наличие квалифицированных кадров.

Напомним, в Татарстане открылись логистические центры Ozon и Wildberries, а также работает электронный маркетплейс «Казань экспресс».