Минниханов: Происходит серьезная трансформация бизнеса и переход в цифровую среду

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что на фоне пандемии коронавируса выбранная Татарстаном стратегия развития электронной торговли оказалась своевременной и эффективной.

Предлагать свои товары онлайн начали более 3 тыс. продавцов из Татарстана. Этому поспособствовало открытие на территории республики логистических центров крупнейших маркетплейсов. Речь идет об Ozon, X5 Retail Group и Wildberries.

На встрече с представителями ИП республики Минниханов отметил, что сейчас происходит серьезная трансформация бизнеса и переход в цифровую среду. После выразил уверенность в том, что «обеспечение новых рынков сбыта является самой действенной поддержкой республиканских предпринимателей». При этом глава РТ подчеркнул важность соблюдения требования Роспотребнадзора.