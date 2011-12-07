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Минниханов: Происходит серьезная трансформация бизнеса и переход в цифровую среду

Глава республики встретился предпринимателями, чтобы обсудить, какая поддержка нужна бизнесу, пострадавшему от пандемии.

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что на фоне пандемии коронавируса выбранная Татарстаном стратегия развития электронной торговли оказалась своевременной и эффективной.

Предлагать свои товары онлайн начали более 3 тыс. продавцов из Татарстана. Этому поспособствовало открытие на территории республики логистических центров крупнейших маркетплейсов. Речь идет об Ozon, X5 Retail Group и Wildberries.

На встрече с представителями ИП республики Минниханов отметил, что сейчас происходит серьезная трансформация бизнеса и переход в цифровую среду. После выразил уверенность в том, что «обеспечение новых рынков сбыта является самой действенной поддержкой республиканских предпринимателей». При этом глава РТ подчеркнул важность соблюдения требования Роспотребнадзора. 

КВ
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