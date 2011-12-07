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Роспотребнадзор РТ: К началу декабря решится вопрос о проведении новогодних корпоративов

Пока власти РТ не рассматривают введение новых ограничений.

К началу декабря Роспотребнадзор РТ примет решение об ограничениях при проведении новогодних корпоративов, сообщила замруководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Сегодня у нас 13 ноября, а новогодние корпоративы начинаются 20 декабря. То есть впереди у нас еще месяц. Поэтому исходя из той ситуации, которая будет на начало декабря, в крайнем случае на десятое декабря мы уже будем четко понимать, будут ли дополнительные ограничения вводиться», — отметила спикер.

Она также уточнила, что на данный момент власти РТ не рассматривают вопрос введения новых ограничений. 

КВ
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