В этом году в РТ 498 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были преданы в семьи

Замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина сообщила, что в этом году в республике в семьи были преданы 498 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике она доложила, что в приемные семьи были переданы 76 детей, под опеку – 381 ребенок, еще 41 – был усыновлен или удочерен.

Также Асадуллина отметила, что с 2011 года в рамках общероссийского проекта информационно-поисковой системы для усыновителей ведомство создало 491 видеопаспорт. Благодаря этому 355 детей обрели семью, неустроенными остались 125 детей.