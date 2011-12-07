В Казани 50 самозанятых получат грант до 100 тыс. рублей

В Казани 50 самозанятых получат грант на оборудование, покупку сырья, оплату рекламы или обучение. Определены победители третьего этапа конкурса грантов для самозанятых, сообщил председатель комитета экономического развития городского исполкома Артур Валиахметов.

«Были определены 50 получателей грантов до 100 тыс. рублей. Члены конкурсной комиссии отметили высокое качество представленных портфолио и творческий подход участников», — уточнил спикер.

Всего на поддержку самозанятых городской бюджет выделил 4,9 млн рублей. Первый конкурс грантов, прошедший летом 2020 года, выделил 79 предпринимателей, которым выдали гранты на общую сумму более 7,5 млн рублей.

Напомним, на сегодняшний день в столице РТ статус «самозанятого» имеют 29 тыс. человек (+11,4 тыс. человек с начала года).