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В Казани на БКК высадили еще 200 деревьев на прошлой неделе

На объекте велись работы по озеленению, укладке и монтажу системы полива.

В Казани на БКК на прошлой неделе высадили 200 деревьев, установили 250 метров перильных ограждений и продолжили укладывать и монтировать системы полива, сообщает пресс-служба минтранса РТ.

«На прошедшей неделе уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия на всей проезжей части и местных проездах. Полностью заасфальтированы тротуары», — также уточняется в сообщении.

Рабочие продолжили врезку ливневой канализации к очистным сооружениям. Также завершаются работы по устройству линий водоснабжения, газопровода, связи и электроснабжения.

Напомним, строительство БКК продолжается на участке от ул. Борисовская до ул. Техническая. 

КВ
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