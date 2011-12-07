В Казани на БКК высадили еще 200 деревьев на прошлой неделе

В Казани на БКК на прошлой неделе высадили 200 деревьев, установили 250 метров перильных ограждений и продолжили укладывать и монтировать системы полива, сообщает пресс-служба минтранса РТ.

«На прошедшей неделе уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия на всей проезжей части и местных проездах. Полностью заасфальтированы тротуары», — также уточняется в сообщении.

Рабочие продолжили врезку ливневой канализации к очистным сооружениям. Также завершаются работы по устройству линий водоснабжения, газопровода, связи и электроснабжения.

Напомним, строительство БКК продолжается на участке от ул. Борисовская до ул. Техническая.