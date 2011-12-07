В Казани разыскивают пострадавших от мошенницы, представлявшейся соцработником

В Казани ищут пострадавших от действий мошенницы, которая обманывала пожилых людей, представляясь соцработником, сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

Полиция задержала 36-летнюю злоумышленницу 15 ноября. На данный момент у полиции имеются доказательства двух фактов мошенничества.

Так, в октябре этого года женщина позвонила в квартиру 92-летней пенсионерки, проживающей в Кировском районе Казани, и представилась соцработником. Она сообщила, что женщине положена надбавка к пенсии на сумму три тысячи рублей и передала пожилой женщине пятитысячную купюру. Когда бабушка пошла за сдачей, женщина приметила тайник женщины. После получения сдачи она сообщила, что пенсионерке положен бесплатный мед и попросила принести банку. Когда женщина отлучилась, злоумышленница взяла деньги из тайника (30 тыс. рублей), попрощалась с женщиной и покинула квартиру.

После ухода мошенницы, пенсионерка заметила пропажу и обратилась в полицию.

По аналогичной схеме женщина действовала в Московском районе Казани. Однако на этот раз она украла у потерпевшей 80 тыс. рублей.

Полицейские задержали злоумышленницу в Ульяновске. Свою вину она не отрицала. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

Пострадавших от рук мошенницы просьба обратиться в полицию по номеру телефона: 8(843) 2-914-821.