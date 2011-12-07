Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани спецназ взял штурмом квартиру буйного мужчины

Мужчина кидал с балкона гантели и якобы начал стрелять.

В Казани на проспекте Победы, 33 спецназ взял штурмом квартиру буйного мужчины, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, мужчина скидывал из окна гантели и «вроде как стрелял».

Подробности происшествия уточняются.

КВ
Лента новостей