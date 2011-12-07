В Казани стартовал масштабный проект по тестированию на ВИЧ

Сегодня в Казани во время церемонии закрытия Всероссийской акции Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» объявлен официальный старт проекта «Тест для победы».

Как отметила гендиректор АБНО «Новый век» Лилия Таишева, «зачастую ВИЧ — это только верхушка айсберга, а за ним бывает целый ворох конкретных проблем конкретного человека». Она рассказала, что особенность проекта в том, что при выездах будет присоединяться представитель Уполномоченного по правам человека, а также в оказании людям реальной социальной помощи.

По сообщению организаторов, проект «Тест для победы» будет работать в 9 регионах ПФО на протяжении 2020–2021 гг. в трех оборудованных «Тест-мобилях». В них люди смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ, получить консультацию по волнующим вопросам у социальных работников и уполномоченных по правам человека.

Начнут свою работу они в преддверии 1 декабря — Всемирного дня борьбы со СПИДом, где проведут первые выезды в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.