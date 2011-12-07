В Казани в 2020 году на 9% выросло число преступлений

В Казани с начала года зарегистрировали 20 тыс. преступлений. Показатель на 9% выше, чем в прошлом году, сообщил замначальника УМВД по городу Валерий Саматошенков.

По словам спикера, увеличение общего числа преступлений связано со значительным ростом преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, миграции и экономики.

В этом году совершено меньше разбойных нападений, грабежей, угонов автомобилей и мотоциклов. Также отмечается снижение подростковой преступности.

Чаще всего в этом году совершались кражи — более 5,3 тыс. случаев (26,2%), дистанционные имущественные преступления — более 5,7 тыс. случаев (26%), иные преступления — около 3 тыс. случаев (15,2%), наркопреступления — около 2 тыс. случаев (10,1%).

Виновные в совершении 7 тыс. преступлений уже установлены. Раскрыто 46 фактов убийств (100%) и 82 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (98,8%).

В сфере экономики и противодействия коррупции выявлено 1 138 преступлений, из которых 181 факт — взяточничество. Ущерб от данных преступлений составляет 10 млрд рублей, 3 млрд из которых возмещено в ходе расследования.