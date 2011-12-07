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В Казани в столкновении четырех авто пострадала 6-летняя девочка

Массовое ДТП произошло на ул. Чингиза Айтматова.

В Казани в массовом ДТП пострадала шестилетняя девочка, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Столкновение произошло 14 ноября на ул. Чингиза Айтматова. По информации ведомства, 67-летний водитель «Киа Рио» въехал на большой скорости в «Фольксваген Поло», который отбросило на «Хендэ Элантра», которая в свою очередь задела «Ладу».

В результате столкновения легкие травмы головы были диагностированы у водителя немецкой легковушки и юной пассажирки отечественного авто. 

КВ
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