Минниханов призвал оградить самозанятых от излишних проверок

Самозанятые татарстанцы не должны испытывать на себе излишнее внимание надзорных органов после процедуры легализации. Работа с ними должна вестись очень аккуратно. Такое мнение озвучил Президент РТ Рустам Минниханов в ходе прошедшего в Казани заседания совместной коллегии Минфина РТ, УФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ.Помимо представителей татарстанских властей в работе коллегии участвовал первый вице-премьер России Антон Силуанов. Он напомнил, что с 2019 года Татарстан в числе четырех регионов станет пилотным субъектом тестирования нового налогового режима для самозанятых. «У нас четыре субъекта РФ будут участвовать в этом эксперименте. Это очень важно — создать такие условия, чтобы наши граждане могли легко зарегистрироваться, не иметь проблем при взаимодействии с администраторами, Налоговой службой, с отчетностью», — отметил Силуанов и поинтересовался у главы УФНС по РТ Марата Сафиуллина о мерах, которые предпринимают республиканские налоговики для работы с самозанятыми. В ответ на это Сафиуллин перечислил целый комплекс мер, который мотивирует самозанятых татарстанцев к легализации. Основной упор сделан на три компонента — информирование через СМИ, удобный онлайн-контакт с налоговиками и работа с банками для облегчения кредитования легализовавшихся самозанятых. «Нужно объяснить людям, что это доступно и удобно. Ведь этот налоговый режим имеет минимальные ставки всего 4% и 6%», — объяснил Марат Сафиуллин и отметил еще один момент — важно, чтобы самозанятым не мешали работать чрезмерные проверки различных ведомств. В пример он привел ситуацию с созданием тортов на дому, когда в работу такой «пекарни» может вмешаться Роспотребнадзор. С этим аргументом согласился Рустам Минниханов. Он отметил, что в случае с самозанятыми налоговики просто фиксируют данные, а основная работа с людьми ложится на плечи республиканских властей.«Без муниципалитетов мы эту задачу не решим. Ну, он самозанятый. Что, Роспотребнадзор будет приходить каждый день и смотреть, как он этот торт готовит? Если будут жалобы, то придут, проверят. А так, зачем людей беспокоить. Нужно очень аккуратно к этому отнестись», — подчеркнул Минниханов и добавил, что после легализации самозанятые сами заинтересованы в том, чтобы в их работе не было нарушений.Новый налоговый режим для самозанятых начнет тестовую работу с января 2019 года в четырех пилотных регионах — Татарстане, Москве, а также в Московской и Калужской областях. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% с дохода от работы с физлицами и 6% — от работы с организациями. При этом доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год.