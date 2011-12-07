В субботу в Татарстане открылись два спортивных объекта

15 декабря в Казани и Дрожжановском районе были открыты два спортивных объекта, сообщает пресс-служба Минспорта РТ. В Казани заработал ледовый дворец «Суворовец», функционирующий на базе СВУ. Площадь ледовой арены составляет 1600 кв. м., размер коробки – 28 х 58 м, а вместимость трибун – 296 человек. А в Дрожжановском районе открылся каток с тентовым навесом «Алтын Барс». Объект оборудован 4 раздевалками и зданием для переодевания коньков.