Зеленодольская пенсионерка вместо бонусов получила SMS о списании средств

59-летняя жительница Зеленодольска из-за деятельности мошенников утратила 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Женщине в соцсети получила сообщение о получении 1000 бонусов за регистрацию в партнерской программе. Рассылка якобы шла от банка. Перейдя по указанной ссылке, пенсионерка заполнила анкету и прошла тест. При этом она указала свои личные данные, реквизиты банковской карты, а также код, который пришел ей в SMS. После заполнения анкеты на сайте появилось сообщение о зачислении бонусов, а вот с карты гражданки было списано 40 тыс. рублей. Женщина оперативно заблокировала «пластик» и обратилась в полицию.