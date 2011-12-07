Команда из РТ представила свой проект на демографическом форуме

Целью форума является разработка дорожной карты, а более 40 команд участвовали в акселераторе демографических проектов.

В ходе пленарного заседания первого дня депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила: «Определены ряд регионов РФ, где наихудшая демографическая ситуация. И совместно с профильными министерствами, региональными властями, общественными организациями идет разработка мер, чтобы изменить данную тенденцию».

В своем выступлении вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила, в частности, что для РТ, как и для России в целом, демографический вопрос сегодня не просто вопрос, а вызов.

— Мы не идем по пути просто принятия мер и проведения мероприятий. Мы идем, как я уже докладывала, по пути анализа и аналитики, связанным с демографическими вызовами в республике. Мы сегодня анализируем вместе с академией наук репродуктивные намерения и репродуктивное здоровье мужчин и женщин. Работаем с трансформацией сознания в отношении института семьи, — заявила Лейла Фазлеева.

Она отметила, что программы на территории РТ и страны, направленные на снижение бедности, работают на решение в том числе и демографических проблем.

— Сегодня задачи, которые решаются органами власти, безусловно, не могут быть решены без НКО, — добавила Лейла Фазлеева.

Проект команды из Татарстана был презентован на форуме первым. О нем рассказала руководитель Центра защиты семьи, материнства и детства «Умиление» Элина Белянкина.

— У команды есть опыт реализации региональных проектов поддержки рождаемости. Представленный проект направлен на оказание помощи беременным женщинам и просветительскую помощь для молодых семей, — сказала Белянкина.

В проекте команды сформирован образ будущего с прицелом на 2030 год. Предполагается, что общество к тому моменту станет семейноориентированным. В нем с пониманием будут относиться ко всем этапам жизни, уважать семейные ценности, ценить целомудрие и многодетность. Рождение ребенка поддерживается государством на законодательном уровне через качественную программу повышения рождаемости. Действуют материальные и социальные льготы начиная с момента беременности.

По прогнозам команды, в обществе-2030 рождаемость увеличится на 50%, количество разводов сократится вдвое. Жизнь ребенка до рождения защитят законом, а одинокая беременная женщина будет признана малой семьей.

Проект «Образ будущего — 2030» также предполагает включение в программу каждой школы страны курса «Уроки семейного счастья», ориентированного на создание крепкой семьи. Кроме того, государство начнет поддерживать семейноориентированные некоммерческие организации. В Татарстане появятся поселения для многодетных семей и семей, которые нуждаются в социальном сопровождении.

Создается социальный дом «Колыбель» — сеть районных центров помощи женщинам. На 50% они финансируются из региональных бюджетов, а на вторые 50% средства находятся благодаря самообеспечению за счет социального предпринимательства и пожертвований. На базе такого дома организовано швейное производство, подсобное хозяйство.

— Данный проект интересен, в нем впервые комплексно рассматривается вопрос помощи женщинам на уровне муниципальном, общественном и региональном. Надеюсь, эта инициатива получит распространение на государственном уровне. Я хочу поблагодарить разработчиков и участников, которые оказывали содействие в продвижении проекта, — подчеркнул главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

— Решения, которые предлагает команда, безусловно, позитивные. Реализация будет, — оценила проект Лейла Фазлеева.

Ольга Окунева в заключение представила статистику по обращению женщин за услугами правовой, психологической и медико-социальной помощи в период беременности.

— У нас увеличилась стоимость родового сертификата с той целью, чтобы была возможность оказывать женщинам социально-психологическую помощь. Этим на местах занимаются женские консультации, — напомнила депутат.

Результаты неутешительные: например, в Брянской, Костромской областях — 0 обращений, Москва — 0, Астраханская область — 12, зато Татарстан — 7040 случаев оказания социально-психологической помощи за девять месяцев этого года.

Напомним, что на протяжении трех дней на площадке форума обсуждают проблемы развития сети центров кризисной беременности в регионах, механизмы включения НКО в реализацию национального проекта «Демография», ориентиры повышения рождаемости.