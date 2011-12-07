Школьники из Сургута рассказали, как защищаются от ковида

Эти данные городского оперативного штаба сообщила «КВ» наш внештатный спецкор, слушатель школы стажера Ирина СУНГАТУЛЛИНА:

- Почти все школы города закрыты у нас на карантин. Но в нашей школе, которая была закрыта неделю, по многочисленным просьбам детей и родителей вернулись к очному обучению. Все поняли: так учиться намного эффективнее, особенно одиннадцатиклассникам, которые готовятся к сдаче ЕГЭ. К нам в классы приходили с беседой врачи, которые убеждали: если все мы будем соблюдать меры предосторожности, то заразиться коронавирусом можно только при очень тесном контакте. Например, если сидеть друг с другом за одной партой.

Утром на входе у каждого из нас измеряют температуру и следят, чтобы абсолютно все носили маску в коридорах. Советуют при малейшем ухудшении самочувствия сразу обращаться к медработнику. На первых рядах во время уроков никто не сидит, чтобы не было близкого контакта с учителем. А если кто-то захочет задать ему вопрос во время перемены, то сделать это можно, только соблюдая дистанцию. Во всех кабинетах, а также в столовой для школьников стоят антисептики. В последнее время они стали неотъемлемой частью нашей жизни.

К сожалению, немало учителей находятся на больничном. Оставшиеся стараются их заменить, проводят занятия в классах заболевших коллег. А это, как мы понимаем, вдвое увеличивает их нагрузку. Но что делать, если все учителя одной дисциплины ушли на больничный? Именно это случилось с нашими преподавателями русского языка и литературы - они сейчас болеют все. А вместо уроков присылают нам задания. Из-за этого школьное расписание перестало быть стабильным. В один день мы, ученики десятого класса, можем прийти в школу на три урока. В другой - ко второму. И остаться в школе до седьмого.

Я спросила у сверстников, как они защищаются от ковида и относятся к школьным мерам профилактики.

Михаил Дубровский, 15 лет:

- Меры, предпринятые в школе, мне кажутся бессмысленными. Ученики все равно постоянно сталкиваются друг с другом даже при запрете выходить из своего кабинета. Что же касается профилактики, то все более-менее приемлемо.

Никита Просандеев, 16 лет:

- Стараюсь не посещать людных мест. У меня всегда с собой маска и антисептик. Чаще сижу дома, а если и выхожу в магазин за продуктами, то в полном «обмундировании». Отношение к маске у меня неоднозначное. В целях профилактики она незаменима, но, на мой взгляд, от коронавируса не спасает. Вдобавок некоторые люди не считают ее ношение обязательным.

Егор Битц, 17 лет:

- Меры, которые я принимаю, чтобы не заразиться ковидом, всем известны: на постоянной основе ношу с собой маску, перчатки и антисептик, часто мою руки и стараюсь не посещать людные места. Еще считаю необходимым укреплять свой иммунитет и ограничить походы в поликлинику.

Эмилия Голикова, 14 лет:

- Я не из тех людей, кто боится коронавируса и паникует. Главное, соблюдать все правила, введенные в нашем городе и школе. Их, к счастью, не так много. Главное - соблюдать масочный режим, стараться не болеть и не посещать людных мест. Профилактику в школе считаю приемлемой.

Василина Томилина, 16 лет:

- Я убеждена, все мы рано или поздно переболеем или уже переболели ковидом. Бояться и паниковать не стоит. У меня есть знакомые, которые уже переболели в легкой форме и прекрасно себя сейчас чувствуют. В качестве профилактики я часто мою руки, и все.