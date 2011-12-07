9 яиц в упаковке: скрытый обман или маркетинговый ход?

Пользователи строили различные предположения, а эксперты объяснили такую нестандартную упаковку маркетинговым ходом, который должен был привлечь покупателей.На самом деле подобный ход российских производителей далеко не новый. Уменьшение объема или веса продукта с сохранением его прежней цены началось в нашей стране в 2012 году. Те, кто сейчас придумывает в соцсетях мемы на девятку яиц, в то время были, наверное, подростками и совсем не интересовались, на сколько уменьшился объем пакета молока.Напомним, именно в 2012 году содержимое упаковки молока с литра уменьшилось на 50 - 70 граммов, на столько же кисломолочная продукция. Сразу на 100 - 200 граммов уменьшился вес упаковки круп, сахарного песка.Внимательно приглядитесь к продуктовым полкам. Молоко, как уже говорилось, сейчас продается пакетом в 930 - 950 граммов. Кефир, ряженка, катык - по 430 - 450 граммов. Сметану по 500 граммов редко найдешь. Гречневая крупа, пшено, рис, сахарный песок и прочая бакалея - по 800 - 900 граммов.Домохозяйки прекрасно помнят пачку маргарина весом 250 граммов. Очень удобный вес для выпечки - как раз сколько надо по рецепту. Сейчас она весит всего 180 граммов. И чтобы следовать рецепту торта или песочного печенья, приходится покупать две пачки.Вслед за продуктами первой необходимости изменился объем у пакетов с фруктовым соком. В 2013 году вместо 0,5-литровой коробочки стали разливать напиток в емкости 0,485 грамма. А затем уменьшился объем пивных бутылок: с 1,5 литра до 1,25 и 1,35. Даже водка, говорят, уже по 0,45 литра появилась.Специалисты давно дали определение этому явлению. Называется оно шринкфляция - снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены. Таким маркетинговым ходом производители продукции пытаются скрыть рост цен.Но не надо сразу называть их крохоборами. Многие производители прибегают к таким действиям вовсе не от хорошей жизни. Им тоже надо думать, как во время сложных экономических перемен сохранить производство, рабочие места, платить людям зарплату.Опытные хозяйки знают, как обхитрить шринкфляцию. Они закупаются не в сетевых супермаркетах, а стараются брать продукты в местных магазинах или на рынках, где бакалею, масло, молоко, творог, сыры, колбасы и прочее продают вразвес. Хочешь килограмм, хочешь два - пожалуйста! Попробуйте, и возможно, вы сами убедитесь, что на те же самые деньги, что вы тратите в супермаркетах, купите гораздо больше товара.