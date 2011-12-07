Более тысячи самозанятых Татарстана «вышли из тени» с начала января

С начала января более тысячи самозанятых Татарстана зарегистрировались в приложении «Мой налог» и тем самым легализовались. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.«По информации Федеральной налоговой службы на 16 января [в Татарстане] было зарегистрировано 1032 плательщика налога на профессиональный доход», — сказала Галимова.Она отметила, что вся информация аккумулируется в УФНС по РТ. Данные постоянно обновляются, поскольку самозанятые оперативно регистрируются в приложении «Мой налог», сказала Галимова.С 1 января в Татарстане действует экспериментальный налоговый режим для самозанятых. Чтобы легализоваться, нужно скачать приложение «Мой налог» и тем самым встать на учет в ФНС. Ставка налога на профессиональную деятельность составляет 4%, если самозанятый работает с физлицами, и 6% при работе с компаниями. Под статус самозанятых в Татарстане попадают примерно 300 тыс. человек.